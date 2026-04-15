Nell’Italia centrale, un’indagine ha svelato che una donna, presentatasi come chef, avrebbe coinvolto clienti in attività illecite all’interno di un appartamento di una zona residenziale. La serata, inizialmente prevista come una cena privata, si è trasformata in un episodio sorprendente e inquietante. Le forze dell’ordine hanno scoperto dettagli che sollevano interrogativi sulla reale identità della donna e sulle sue attività, al momento al vaglio degli investigatori.

In un anonimo appartamento di una zona residenziale, l’atmosfera di quella che doveva essere una tranquilla cena privata è stata bruscamente interrotta da un piano criminale metodico. Un uomo ha aperto la porta di casa a una donna conosciuta online, convinto di ricevere una prestazione professionale da parte di una cuoca esperta. Mentre la preparazione del pasto procedeva regolarmente in cucina, all’insaputa dell’ospite, il cibo veniva alterato con sostanze chimiche destinate a indurre un sonno profondo e forzato. Non appena i farmaci hanno fatto effetto, privando la vittima di ogni capacità di reazione, l’abitazione è stata violata nel profondo, trasformandosi nel teatro di una razzia sistematica coordinata da una regia esterna che attendeva solo il segnale per colpire.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Diceva di essere una chef…”. Shock in Italia, clamorosa scoperta su Francesca: cosa faceva ai clienti

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