San Sisto Volpi | via Wagner pericolosa per i pedoni Assessore annuncia interventi

Durante una riunione del Consiglio comunale, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha segnalato che in via Wagner, nel quartiere di San Sisto, da anni si verifica un restringimento parziale della carreggiata. L’ostruzione limita lo spazio di manovra e causa disagi ai pedoni. L’assessore ha annunciato interventi per risolvere la situazione.

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