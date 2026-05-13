San Sisto Volpi | via Wagner pericolosa per i pedoni Assessore annuncia interventi
Durante una riunione del Consiglio comunale, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha segnalato che in via Wagner, nel quartiere di San Sisto, da anni si verifica un restringimento parziale della carreggiata. L’ostruzione limita lo spazio di manovra e causa disagi ai pedoni. L’assessore ha annunciato interventi per risolvere la situazione.
In una interrogazione presentata in Consiglio comunale, Nicola Volpi (Fratelli d’Italia) ha evidenziato che in via Wagner, nel quartiere di San Sisto, persiste da diversi anni un’ostruzione parziale della carreggiata che restringe la sede stradale, limita lo spazio di manovra e crea disagi. La.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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