San Ferdinando al via il restyling per l’ufficio postale grazie al progetto Polis

A San Ferdinando, l’ufficio postale sta per essere rinnovato attraverso il progetto “Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale” promosso da Poste Italiane. Il progetto interessa i Comuni con meno di 15 mila abitanti, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla comunità locale. I lavori di restyling sono stati avviati per aggiornare gli spazi e le attrezzature dell’ufficio postale.

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