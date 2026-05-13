San Ferdinando al via il restyling per l’ufficio postale grazie al progetto Polis
A San Ferdinando, l’ufficio postale sta per essere rinnovato attraverso il progetto “Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale” promosso da Poste Italiane. Il progetto interessa i Comuni con meno di 15 mila abitanti, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla comunità locale. I lavori di restyling sono stati avviati per aggiornare gli spazi e le attrezzature dell’ufficio postale.
L’ufficio postale di San Ferdinando si prepara a cambiare volto grazie al progetto “Polis- Case dei servizi di cittadinanza digitale” promosso da Poste Italiane nei Comuni con meno di 15 mila abitanti. La sede di via Rimessa 15 sarà interessata da un intervento di ammodernamento infrastrutturale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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