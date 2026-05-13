Sampdoria errori che si ripetono | l’incertezza sulla conferma di Lombardo resta inspiegabile – VIDEO

La Sampdoria si trova di fronte a una situazione complicata, con errori ricorrenti che continuano a influenzare le prestazioni della squadra. La questione sulla conferma di Lombardo non ha ancora trovato una risposta definitiva, creando incertezza all’interno del club. Nell’ultima stagione, la salvezza è stata raggiunta con grande impegno, ma a quanto pare gli errori persistono e rappresentano un problema difficile da risolvere.

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