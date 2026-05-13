Salute Medio Oriente e competitività al centro della plenaria di Strasburgo della prossima settimana

La prossima settimana, a Strasburgo, si terrà una riunione plenaria con focus su salute, Medio Oriente e competitività. Tra i temi in discussione ci saranno le misure dell’Unione Europea di fronte a nuove crisi sanitarie, in particolare il recente caso di Hantavirus, e le conseguenze di tali eventi sulla cooperazione internazionale. La sessione vedrà la partecipazione di rappresentanti di vari paesi europei, pronti a confrontarsi sulle sfide attuali e future.

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La risposta dell’UE a nuove crisi sanitarie alla luce del nuovo caso Hantavirus, le ripercussioni della guerra in Medio Oriente e il rafforzamento degli strumenti europei in materia di sicurezza economica, difesa industriale e competitività, saranno questi alcuni dei dossier al centro della prossima plenaria del Parlamento europeo, in programma a Strasburgo dal 18 al 21 maggio 2026. La sessione giunge in una fase segnata da tensioni geopolitiche multiple che stanno avendo effetti importanti sull’Unione europea con la Banca centrale europea (BCE) che potrebbe aumentare il tasso sui depositi di 25 punti base, secondo un recente sondaggio Reuters tra gli economisti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salute, Medio Oriente e competitività al centro della plenaria di Strasburgo della prossima settimana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dritto e Rovescio, la situazione in Medio Oriente al centro della puntataCome ogni giovedì, subito dopo 4 di Sera, Paolo Del Debbio raddoppia con Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Lo Stato delle Cose, Medio Oriente e Garlasco al centro della puntataRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Temi più discussi: Medio Oriente, Trump giudica la risposta di Teheran inappropriata; Guerra in Iran e Medio Oriente, 11 maggio; Da Gaza all’Iran, aiuti oltre la follia delle guerre; Il Medio Oriente visto da Gerusalemme. Hormuz, il nucleare iraniano e la violenza (6.05.2026). L'escalation del conflitto in Medio Oriente che coinvolge l'Iran rischia di innescare un effetto domino non solo sui mercati globali, ma anche sui bilanci delle famiglie e, di riflesso, sulla salute pubblica. Secondo recenti report di MarketWatch, l'i... x.com Strategia di apertura di Bisanzio - reddit.com reddit Salute, Medio Oriente e competitività al centro della plenaria di Strasburgo della prossima settimanaDal 18 al 21 maggio la plenaria del Parlamento UE affronterà Hantavirus, crisi in Medio Oriente e ricadute su energia, fertilizzanti e industria. In Aula anche i voti su acciaio, investimenti esteri, ... msn.com Borsa: l'Europa contrastata guarda al Medio Oriente, sale il petrolioLe Borse europee proseguono la seduta in ordine sparso con i timori di una nuova escalation in Medio Oriente. (ANSA) ... ansa.it