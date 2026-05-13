Una serata tra amici si trasforma spesso in un’occasione per gustare salumi e formaggi, con taglieri ricchi di mortadella, mozzarella filante e pane. La tentazione di una cena leggera si scontra con l’appetito e le abitudini, portando a scelte che possono risultare più pesanti del previsto. Tra chi cerca di limitarsi e chi invece si lascia andare, la scena si ripete con i classici commenti e il piacere di condividere un momento conviviale.

SALUMI e FORMAGGI: come farsi male a cena. La scena è sempre quella: tagliere sul tavolo, mortadella che luccica, mozzarella che cola, pane a fare da paciere e qualcuno che dice la frase maledetta: “Dai, stasera si mangia leggero.”. Peccato che, secondo quanto riportato nel post pubblicato da Pier Luigi Rossi, la combinazione tra salumi e formaggi, nel testo diffuso sull’alimentazione serale, sarebbe in realtà una specie di rave metabolico dentro al corpo umano. La combinazione tra salumi e formaggi, infatti, provocherebbe un forte aumento dell’insulina anche senza zuccheri evidenti. Colpa delle proteine della carne e del latte che, insieme ai grassi, stimolano il pancreas come se avesse ricevuto una secchiata di caffè.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Salumi e formaggi la sera: “Cena bona, nottata da centralina Enel”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sagra dei formaggi e salumi stagionatiCon l’arrivo della bella stagione, il borgo di Brisighella inaugura il calendario delle iniziative all’aperto con il ritorno delle tradizionali sagre...

Prezzi all'ingrosso a Parma: invariati per salumi e formaggiLa seduta del 6 marzo presso la sede parmense della Camera di commercio dell’Emilia ha delineato un panorama economico all’insegna della stabilità.

Temi più discussi: Degustazione vini, formaggi e salumi con reading letterario. Venerdì 15 maggio All'Etto di Otranto; Lazio, Tenuta di Pietra Porzia: Cantine Aperte 2026 – Un weekend tra natura e sapori; A 20 anni lascia il ciclismo per il camion dello zio: oggi vende salumi a mezzo milione di follower; Tutti i fine settimana di maggio al Rivana Garden – Buona cucina e beneficenza si fondono nella 6a edizione della Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino.

Scoprite qual è la vostra preferita fa queste torte salate con gli asparagi. Da provare con diversi abbinamenti: formaggi, salumi o altre verdure di stagione x.com

Salumi e formaggi. I nostri piatti golosiVassoi e ceste già composte le proposte di Denny Triglia per una mise en place da far impallidire gli ospiti. Salumi, formaggi, vini e tutto ciò che riguarda i nostri prodotti artigianali e toscani ... lanazione.it

Degustazione vini, formaggi e salumi con reading letterario. Venerdì 15 maggio All'Etto di OtrantoAppuntamento venerdì 15 maggio All’Etto, il concept originale e innovativo sito a Otranto, per una degustazione di salumi e formaggi abbinati ad una selezione di vini a cura di Giovanni Aiello. Alle 2 ... lecceprima.it