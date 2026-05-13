Salone del Libro | Paolo Giordano e 6 inviati sul senso della guerra

Al Salone del Libro si è parlato di guerra e di come distinguere la verità dai video manipolati diffusi sui social. Sei inviati sono intervenuti per analizzare cosa succede realmente alle persone che vivono sotto l’assedio di un conflitto. Tra gli interventi, quello di un noto scrittore ha affrontato il tema delle immagini e delle informazioni che circolano in rete, evidenziando la complessità nel distinguere i fatti certi.

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? Punti chiave Come distinguere la verità dai video manipolati sui social?. Cosa accade realmente alle persone sotto l'assedio di un conflitto?. Come fanno i reporter a non farsi schiacciare dalla propaganda?. Perché il racconto diretto è l'unico modo per proteggere la memoria?.? In Breve Incontro domenica 18 maggio alle 12:15 presso la Sala Oro dell'Oval al Lingotto.. Partecipano Annalisa Camilli, Cecilia Sala, Daniele Raineri, Margherita Stancati, Nello Scavo e Lorenzo Tondo.. Il dibattito approfondisce il volume Da vicino. Raccontare la guerra oggi curato da Einaudi.. L'evento prevede traduzione in lingua LIS per garantire l'accessibilità ai disabili uditivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Libro: Paolo Giordano e 6 inviati sul senso della guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Salone del Libro 2026: Reggio Calabria punta sul territorio a Torino? Punti chiave Come faranno i borghi calabresi a parlare al pubblico di Torino? Chi sono gli autori che porteranno la voce dell'Aspromonte al Salone?... Dal cuoco al Salone del Libro: la sfida sociale di un primo libro? Domande chiave Come ha fatto un cuoco a trasformare il segreto della scrittura in impegno sociale? Perché l'aiuto ai senzatetto ha scatenato la... Argomenti più discussi: Salone del libro di Torino 2026, gli ospiti più attesi; Il programma dell’Arena Repubblica Robinson al Salone del libro di Torino dal 14 al 18 maggio; Il Centro per il libro e la lettura al Salone del Libro 2026; Gli eventi sul fumetto da non perdere al Salone del libro di Torino 2026. Al Salone del Libro 2026 la grande narrativa italiana è celebrata attraverso autori come Niccolò Ammaniti, Paolo Cognetti, Dacia Maraini e Bianca Pitzorno. Menzione speciale per Alessandro Baricco che porterà al Lingotto la sua Notte eretica, uno spettacol x.com Paolo Giordano al Salone del Libro: sei inviati raccontano cosa significa narrare la guerra oggiDa Cecilia Sala a Lorenzo Tondo, l’incontro curato dallo scrittore riunisce alcune delle firme più autorevoli del giornalismo internazionale ... giornalelavoce.it