saione mob festa di quartiere tra pulci ed eventi

Domenica 17 maggio si svolgerà nel quartiere Saione una manifestazione chiamata Saione Mob, che si presenta come una mobilitazione di eventi e attività per la comunità locale. L’iniziativa coinvolge diversi appuntamenti che si svolgeranno durante tutta la giornata, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori in una serie di attività dedicate alla cultura e alla socialità del quartiere. La manifestazione si propone di essere più di una semplice festa di quartiere, con un programma ricco e diversificato.

Molto più di una festa di quartiera. Una vera mobilitazione quella di Saione Mob. L’evento torna domenica 17 maggio nel popoloso quartiere cittadino portando con sé un programma sterminato di eventi. A partire dal Mercatino delle Pulci che invaderà con 120 banchi le strade trasformando Saione in un’isola pedonale. Una festa organizzata da Oxfam e Confesercenti con il contributo di Tca e la scuola IV Novembre e ante associazioni di volontariato e culturali che hanno sede e operano in zona. Per tutto il giorno spazio a mercatini, scuola e negozi aperti, mostre, musica, performance, giochi. Dalle 9 alle 19 torna il Mercatino delle Pulci a cura Bistrout in via Veneto e via Rismondo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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