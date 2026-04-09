Sagra del cinghiale

L'Associazione Canard Fiorentina organizza a Montespertoli la trentaquattresima edizione della Sagra del Cinghiale, un evento dedicato alla cucina tradizionale locale. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge diverse associazioni. Durante la sagra vengono proposti piatti a base di carne di cinghiale e altre specialità gastronomiche. L’evento si tiene in un periodo stabilito, con attività e stand aperti al pubblico.

L'Associazione Canard Fiorentina rinnova l'appuntamento con la gastronomia tradizionale a Montespertoli, celebrando la trentaquattresima edizione della sagra dedicata al cinghiale. L'evento si svolge all'interno del Parco Urbano, in un ambiente appositamente riscaldato per garantire il comfort. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Sagra del cinghiale e del tortelloNel cuore del Mugello, il borgo di Scarperia rinnova l'appuntamento con le eccellenze gastronomiche locali attraverso la Sagra del Cinghiale e del... Sagra del cinghiale @tonypicozzi7695 Temi più discussi: Festa del Cinghiale: cinque giorni tra sapori e natura; Sagre in Lombardia di Aprile 2026 (lista aggiornata); Il borgo sceglie di riqualificare il Circolino; Un progetto per Chianni: Nuovo vita al Circolino. La sagra del cinghiale oggi al gran finaleLa 35esima edizione della Sagra del Cinghiale di Premilcuore, organizzata nell’Area Feste dall’Associazione Cinghialisti Alto Rabbi, si concluderà oggi. Degustazioni e specialità a base di carne di ... ilrestodelcarlino.it Sagra del cinghiale, si parte. Liscio con Roberta CappellettiLa 35ª edizione della Sagra del Cinghiale di Premilcuore, organizzata nell’Area Feste dall’Associazione Cinghialisti Alto Rabbi, ai aprirà con la cena di stasera e si concluderà domenica. Degustazioni ... ilrestodelcarlino.it Un weekend diverso dal solito, con il profumo del mare… a Legnano Da venerdì a domenica torna la Sagra del Pesce, un appuntamento che porta in città i sapori della tradizione marinara, tra fritture miste e piatti di pesce da gustare in compagnia. L’evento - facebook.com facebook Santa Maria Coghinas: tutto pronto per la 18° Sagra del Carciofo x.com