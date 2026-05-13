A Savignano, l’assemblea degli associati di Ecology Team ha votato per eleggere il nuovo consiglio direttivo, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni. La riunione si è svolta presso la sede dell’associazione, con la partecipazione dei membri iscritti. Durante l’assemblea sono stati presentati e approvati i candidati alla guida dell’organizzazione, che si occuperanno di coordinare le attività future.

A Savignano, l’assemblea degli associati Ecology Team ha eletto il nuovo consiglio direttivo che guiderà la società per i prossimi 3 anni. È composto dai due Maurizio Pagliarani, uno presidente al secondo mandato non continuativo – succede a Morena Raggini – e l’altro, il veterano, iscritto dal 1990, vice presidente che succede a Paolo Giubellini. I consiglieri sono Alvaro Moretti, Alfio De Luigi, Maurizio Tosi e Massimo Piscaglia, segretario è Luciano Fabbri. L’Asd Ecology Team è un’associazione sportiva ciclistica con sede a San Mauro Pascoli, attiva nella promozione del ciclismo su strada e mountain bike. Nota per organizzare eventi locali come gare di enduro e partecipare a manifestazioni come la Nove Colli, la squadra ha radici nel territorio romagnolo e promuove la passione per le due ruote.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - S. Mauro Pascoli, l’Ecology Team rinnova il direttivo

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