Andrey Rublev si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Roma, terzo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta. Con questa vittoria, il tennista russo prosegue la sua serie di risultati positivi nel corso dell’anno. In un’intervista, Rublev ha commentato la sfida contro Jannik Sinner, affermando che più il suo avversario vince, più si avvicina alla sconfitta.

Andrey Rublev continua il trend sostanzialmente positivo della sua stagione e si qualifica peri quarti di finale del torneo ATP di Roma, terzo Masters 100 stagionale sulla terra. Nel prossimo turno la testa di serie numero dodici affronterà il numero uno del mondo Jannik Sinner. Quello tra i due giocatori sarà l’undicesimo faccia a faccia della loro serie. La sfida con l’italiano e certamente l’ostacolo peggiore che il russo può incontrare sul proprio cammino, ma Rublev non ha certo intenzione di tirarsi indietro ed è pronto a dar battaglia, stimolato dalla voglia di mettersi alla prova contro il più forte. Il russo si è concesso a a Prakash Amritraj per The Tennis Channel.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rublev si aggrappa ad una speranza: “Sinner più vince e più si avvicina alla sconfitta”

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