Un piazzale intitolato a Cristina Pavesi vittima innocente della Mala del Brenta
A Vigonza, nel quartiere di Barbariga, è stato inaugurato un nuovo piazzale intitolato a Cristina Pavesi, una studentessa di 22 anni uccisa da elementi legati alla Mala del Brenta. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e familiari della vittima, che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione. Il nome di Cristina Pavesi ora figura sul cartello all'ingresso del nuovo spazio pubblico.
Vigonza onora Cristina Pavesi: il nuovo piazzale di Barbariga sarà intitolato alla studentessa di 22 anni vittima innocente della Mala del Brenta. L'amministrazione comunale ha deliberato ufficialmente l'intenzione di intitolare a suo nome il nuovo piazzale di Barbariga, situato in posizione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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