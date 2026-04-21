Un piazzale intitolato a Cristina Pavesi vittima innocente della Mala del Brenta

A Vigonza, nel quartiere di Barbariga, è stato inaugurato un nuovo piazzale intitolato a Cristina Pavesi, una studentessa di 22 anni uccisa da elementi legati alla Mala del Brenta. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e familiari della vittima, che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione. Il nome di Cristina Pavesi ora figura sul cartello all'ingresso del nuovo spazio pubblico.