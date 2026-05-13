Ruba 85 euro dalla cassa di un bar a San Prospero in arresto 30enne marocchino

Nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le 3, un uomo di 30 anni di origini marocchine ha sottratto 85 euro dalla cassa di un bar a San Prospero. La fuga è stata breve: poco dopo, le forze dell'ordine hanno arrestato il responsabile sul posto. L'episodio è avvenuto durante le prime ore del mattino e l’uomo è stato portato in caserma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

E' durata pochissimo la fuga di un 30enne di origini marocchine, responsabile di un furto aggravato ai danni di un bar di San Prospero, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3. Ieri, i carabinieri di San Prospero, durante un controllo perlustrativo, lo hanno individuato e.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Si finge farmacista e ruba oltre 700 euro dalla cassa: arrestata cinquantatreenne