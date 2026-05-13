Sta facendo discutere un dettaglio emerso nelle ultime ore sul brano Che Fastidio!, la canzone con cui Ditonellapiaga ha partecipato al Festival di Sanremo 2026. Secondo quanto scoperto da alcuni fan, il testo originale del pezzo conteneva infatti un riferimento diretto a Al Bano e Romina Power, poi cancellato nella versione definitiva portata sul palco dell’Ariston. Biccy riporta che nella strofa iniziale della prima incisione del brano si sentirebbe infatti: La moda di Milano (che fastidio) Romina e Albano (che fastidio) Il sogno americano (che fastidio) Nella versione trasmessa durante il Festival, però, quel passaggio sarebbe stato modificato e sostituito con “ lo snob romano ”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Romina e Albano, che fastidio”: il riferimento eliminato dalla canzone di Ditonellapiaga scatena i social

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