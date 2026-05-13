Roma-Washington nuova intesa su industria e ricerca

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito un nuovo canale di comunicazione con uno dei principali think tank dell’area conservatrice statunitense. La discussione riguarda settori come l’industria e la ricerca, segnando un passo in avanti nelle relazioni tra le istituzioni italiane e l’ente statunitense. L’apertura di questo dialogo si inserisce in una strategia di rafforzamento delle collaborazioni internazionali in ambito economico e tecnologico.

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Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, apre un nuovo canale di interlocuzione con uno dei think tank più influenti dell’universo conservatore americano. Al Mimit, a Roma, Urso ha ricevuto Kevin Roberts, numero uno della Heritage Foundation, accompagnato dal senatore Matteo Gelmetti, per un confronto centrato sul rafforzamento della cooperazione tra Italia e Stati Uniti nei settori scientifico, tecnologico, industriale e culturale. Secondo quanto riferito dal ministero, al centro del colloquio vi sono stati i possibili sviluppi di partnership industriali, programmi comuni di ricerca e investimenti legati alle tecnologie strategiche, dall’intelligenza artificiale alla manifattura avanzata, fino alla sicurezza energetica e alle filiere critiche.🔗 Leggi su Follow.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Ricerca, istituzioni e industria. A Roma il sistema salute si racconta agli Healthcare Awards Green deal formato industria. L’intesa Italia-Francia per un’Europa più competitivaDifendere l’industria automobilistica e quelle ad alta intensità energetica, pilastri del tessuto produttivo del continente, attraverso riforme... Argomenti più discussi: Iran: Trump al bivio tra intesa e ripresa dei bombardamenti, Rubio a Roma; Dazi, il pressing Usa spaventa Bruxelles. Roma vuole un'intesa; I sospetti di Meloni sull'asse Forza Italia-Pd: la strana intesa che spacca la destra; Usa Iran verso intesa Trump spinge pace e mercati volano, rassegna stampa del 7 maggio 2026. Reuters - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha messo in discussione perché gli alleati, compresa l'Italia, non stessero sostenendo gli sforzi di Washington per affrontare l'Iran e riaprire lo Stretto di Hormuz. I commenti di Rubio sono arrivati dopo un i reddit