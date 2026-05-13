Roma-Lazio e il caos rinvii | se gestire calcio e tennis è più complicato del Giubileo

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, le partite di calcio tra Roma e Lazio sono state rinviate a causa di problemi organizzativi e di sicurezza, creando disagi per tifosi e staff. La gestione di eventi sportivi di grande portata, come partite di calcio e tornei di tennis, sembra incontrare più difficoltà rispetto a grandi eventi religiosi come il Giubileo o i funerali di una figura religiosa di rilievo, che in passato sono stati affrontati con maggiore efficienza dalla città.

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