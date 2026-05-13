Negli ultimi tempi, le partite di calcio tra Roma e Lazio sono state rinviate a causa di problemi organizzativi e di sicurezza, creando disagi per tifosi e staff. La gestione di eventi sportivi di grande portata, come partite di calcio e tornei di tennis, sembra incontrare più difficoltà rispetto a grandi eventi religiosi come il Giubileo o i funerali di una figura religiosa di rilievo, che in passato sono stati affrontati con maggiore efficienza dalla città.

Lo scontro si è fatto durissimo, dopo la decisione del Prefetto di Roma di spostare a lunedì sera il derby della Capitale. Con il conseguente e inevitabile slittamento di altre quattro partite nel resto d’Italia (per assicurare la regolarità del campionato) e il coinvolgimento di migliaia di tifosi che si erano legittimamente già organizzati per seguire la propria squadra in un giorno festivo: biglietti aerei, ferroviari, magari pernottamenti per abbinare il gusto di una gita a una partita di calcio. Tutto vanificato — perché si giocherà invece in un feriale — e chissà quanti altri disagi. Resta però sullo sfondo, addirittura al di là...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Lazio e il caos rinvii: se gestire calcio e tennis è più complicato del Giubileo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Derby Roma-Lazio: caos data e orario per il tennisIl calendario della Serie A si scontra con le esigenze di sicurezza della Capitale, mettendo in discussione la programmazione del Derby Roma-Lazio.

Derby Roma-Lazio: il dilemma dell’orario tra calcio e tennis? Cosa scoprirai Come influenzerà il blocco di via dei Gladiatori l'accesso allo stadio? Perché la Lega Serie A rifiuta lo spostamento al lunedì? Chi...

Temi più discussi: Caos derby, la scelta ufficiale: Roma-Lazio (e altre 4 partite) domenica alle 12:30. De Siervo: È l'unica soluzione; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Caos Roma-Lazio, a che ora si gioca? Scontro Lega Calcio-Prefettura, il comunicato e cosa sta succedendo; Serie A. La Lega fissa il derby Roma-Lazio alle 12.30 di domenica, è polemica.

Impasse su data e ora del derby Roma-Lazio, la Lega Serie A minaccia il ricorso al Tar: si cerca una soluzione x.com

Roma-Lazio, la Lega Serie A fa ricorso al Tar: ecco quando arriverà la decisioneLa Lega Serie A ha fatto ricorso al Tar dopo la decisione della prefettura di Roma di posticipare il derby lunedì 18 maggio alle 20:45. siamolaroma.it

Spostamento derby Roma-Lazio: motivi e conseguenzeIl derby Roma-Lazio cambia data tra decisioni della Lega e intervento della prefettura: tensione politica e effetti su traffico e sicurezza ... notizie.it