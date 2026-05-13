Robots & kids | talk tra sport e tecnologie innovative nel centro storico di Pisa per l’anteprima del Festival della robotica ' Franco Mosca'
Nel centro storico di Pisa si è svolto un evento che ha unito sport e tecnologie innovative, in vista dell’anteprima del Festival della Robotica “Franco Mosca”. La manifestazione ha visto la partecipazione di bambini e adulti, con momenti dedicati a dimostrazioni di robotica e attività ludiche. Si tratta di un’anticipazione della sesta edizione del festival, che si terrà al Centro di Preparazione Olimpica e durerà tre giorni, con incontri, laboratori, giochi e spettacoli dedicati alle tecnologie per la disabilità.
Countdown per l’inaugurazione della sesta edizione del Festival della Robotica “Franco Mosca”, la tre giorni di incontri, laboratori didattici, giochi, sport, dimostrazioni e spettacoli dedicata alle tecnologie per la disabilità in età evolutiva, che si terrà al Centro di Preparazione Olimpica di.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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