Ritorna La Certosina la corsa in bici d' epoca sulle strade del Chianti

Domenica 17 maggio torna La Certosina, la ciclostorica che dal 2016 porta sulle strade di Firenze e del Chianti il fascino più autentico del ciclismo d’epoca, trasformando ogni edizione in un incontro tra sport, memoria, territorio e passione condivisa. Nata dall’entusiasmo del Gruppo Sportivo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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