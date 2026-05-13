La festa di Santa Croce a Vimodrone è iniziata con il rito dell’ampolla, una tradizione religiosa che coinvolge tutta la comunità. Le celebrazioni sono state caratterizzate da processioni e momenti di preghiera, con la partecipazione di molti cittadini. La manifestazione segue un calendario consolidato e rappresenta un appuntamento annuale che unisce gli abitanti del paese intorno alle proprie radici religiose e culturali.

La festa di Santa Croce si apre all’insegna della tradizione religiosa. Le celebrazioni a Vimodrone sono iniziate nella chiesa di San Remigio con la messa, durante la quale il sindaco Dario Veneroni ha rinnovato il gesto simbolico della donazione dell’ampolla alle parrocchie di San Remigio e Dio Trinità d’Amore, riunite nella Comunità Pastorale Santa Croce. Un rito che affonda le sue radici nella storia locale e che, dal 2004, ha assunto anche un valore civile. "L’ampolla contiene l’olio che arderà sull’altare delle due chiese - spiega il primo cittadino - è segno della volontà comune, civile e religiosa, di costruire il bene della città. In una società che spesso divide, la festa unisce tutti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rito dell’ampolla: "È la festa che unisce tutti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASSURDO: ILARY DIVENTA LA NUOVA BULLA DELLA SCUOLA E FA SOSPENDERE ZIA NICOLE!

Notizie correlate

San Giuseppe, il rito dell’asta che unisce la borgata da 80 anni? Cosa scoprirai Come è nata l'usanza delle aste iniziata con due bottiglie nel 1944? Chi sono i nuovi custodi che garantiscono il ricambio...

Cibo come archivio: il rito che unisce i popoliIl cibo si rivela come un archivio storico commestibile che custodisce l’identità dei popoli, trasformando il semplice atto nutrire in un potente...

Argomenti più discussi: Rito dell’ampolla: È la festa che unisce tutti; Il Pontefice in Duomo, il sangue di San Gennaro era già sciolto; San Nicola, si rinnova il miracolo della santa manna. Un momento di grazia che Bari attende sempre; Napoli miracolo al Duomo | il sangue di San Gennaro si scioglie.

ULTIM’ORA: Il sangue di san Gennaro si è liquefatto a Napoli nei giorni che precedono la visita di Papa Leone XIV per il primo anniversario della sua elezione. Durante una liturgia gremita nel Duomo, il Papa ha sollevato l’ampolla con il sangue già liquefatto, x.com

Quelle donne dietro a un telo nero al corteo dei musulmani sciiti: ecco cosa è successoUna festività islamica ha fatto scatenare un mare di polemiche che ha coinvolto anche la politica e le principali forze dell’attuale governo di centrodestra. Dalla Lega fino a Fratelli d’Italia, molti ... ilgiornale.it