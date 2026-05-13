Ritardo del docente e vigilanza della classe De Martino | Il collaboratore rischia senza incarico scritto

Durante la trasmissione “Diritto in cattedra” condotta da Francesco Bunetto, un avvocato ha commentato la questione del ritardo di un docente e della vigilanza in classe, sottolineando che un collaboratore rischia sanzioni anche senza un incarico scritto. La discussione si è concentrata sulla responsabilità del personale coinvolto e sulla mancanza di documenti formali che regolamentino tali compiti. Sono stati evidenziati i rischi legali legati a comportamenti non formalizzati.

Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è tornato sul tema della culpa in vigilando, affrontando un caso molto frequente nella quotidianità scolastica: il ritardo del docente e le conseguenze in caso di incidenti o problemi durante l’attesa in classe. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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