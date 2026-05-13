Risultati concreti | scintille Vagnozzi-Bonanno

Si è consumato un acceso scambio tra il capogruppo di maggioranza e una consigliera di minoranza. La discussione si è concentrata su questioni di natura politica e amministrativa, portando a un confronto diretto e senza filtri tra i due rappresentanti. La vicenda ha coinvolto i rispettivi ruoli e posizioni all’interno del consiglio comunale, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o reazioni.

Botta e risposta tra il capogruppo di Insieme della maggioranza, Giulia Vagnozzi e la dem Roberta Bonanno. Due giovani politiche molto preparate, che esprimono valutazioni avverse sull’operato del governo cittadino. Apre il confronto Vagnozzi, la quale prende in prestito due recenti sentenze giudiziarie favorevoli all’ente a conferma, secondo lei, della serietà, della correttezza e della solidità amministrativa della giunta Vesprini: "Due decisioni nette che smontano ancora una volta le ricostruzioni allarmistiche e strumentali portate avanti dal Pd che ha tentato di dipingere questa amministrazione come "quella dei selfie", priva di visione e incapace di amministrare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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