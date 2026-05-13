Rissa tra minorenni a Fidenza il sindaco Malvisi | Più preoccupante della violenza chi filma e ride

A Fidenza si è verificata una rissa tra minorenni, coinvolgendo due ragazze di circa 12-13 anni. Il sindaco ha commentato l’episodio sottolineando che, oltre alla violenza stessa, preoccupa chi ha filmato l’accaduto e ha reagito ridendo. Ha aggiunto che si tratta di un comportamento che deve far riflettere le famiglie, le scuole e la comunità nel suo complesso.

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“Due ragazze di 12-13 anni che si picchiano sono certamente un brutto spettacolo e un fatto grave, che deve interrogare famiglie, scuola e tutta la nostra comunità”. Così il sindaco di Fidenza, Davide Malvisi, interviene dopo la diffusione di un video che mostra una rissa tra due minorenni.Nel.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fidenza, la rabbia del sindaco: "Indegno usare la rissa fra due 12enni per costruire allarmismo, è sciacallaggio sociale e umano"Il sindaco di Fidenza Davide Malvisi parla del caso delle due ragazze che appaiono in un video mentre litigano e si picchiano in centro a Fidenza. Temi più discussi: Rissa tra minorenni a Fidenza, il sindaco Malvisi: Più preoccupante della violenza, chi filma e ride; Rissa tra minorenni a Novellara durante la fiera di San Cassiano. VIDEO; Lite tra ragazzini in centro a Clusone: telecamere al vaglio; Sabato sera di tensione a Pompei: rissa tra minorenni nel cuore della movida. La Remigrazione non è un’opzione ideologica: è l’unica risposta razionale e necessaria a un allarme che l’Italia non può più ignorare: il 50% dei detenuti nelle carceri minorili è straniero. Ecco il futuro che ci aspetta. Negli ultimi dieci anni, circa la metà dei rag x.com Qual è la vostra storia più folle di una festa in casa che siete felici non sia mai finita online? reddit Pompei. Rissa tra minorenni in centro: intervengono i carabinieriAttimi di tensione sabato sera in pieno centro cittadino a Pompei, dove tre ragazzi minorenni, tutti residenti a Scafati, sono stati protagonisti di una violenta lite degenerata in aggressione recipro ... lostrillone.tv Rissa tra minorenni per il posto in mensa al Villaggio del Fanciullo: sei feriti, un ragazzo sbatte la testa e finisce all'ospedalePORDENONE - Non era una lotta tra bande. E nemmeno tra etnie, come si temeva (forze dell'ordine comprese) in un primo momento. È stata una banalità assoluta, a far scoppiare ... ilgazzettino.it