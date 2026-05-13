Riqualificazione completata viale Bellini torna completamente percorribile

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori di asfaltatura e riqualificazione in viale Bellini sono stati completati prima del previsto. La strada, che era stata chiusa al traffico durante gli interventi, è ora di nuovo completamente percorribile. La conclusione anticipata dei lavori permette di ripristinare rapidamente la circolazione nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato eventuali riunioni o conferme ufficiali riguardo al ripristino delle funzioni stradali.

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Si concludono in anticipo rispetto al cronoprogramma originale i lavori di asfaltatura e riqualificazione stradale in viale Bellini. Grazie alla velocità di esecuzione del cantiere, la circolazione ordinaria sarà integralmente ripristinata su tutta la sede stradale già dalle ore 19 di oggi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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