Riqualificazione completata viale Bellini torna completamente percorribile

I lavori di asfaltatura e riqualificazione in viale Bellini sono stati completati prima del previsto. La strada, che era stata chiusa al traffico durante gli interventi, è ora di nuovo completamente percorribile. La conclusione anticipata dei lavori permette di ripristinare rapidamente la circolazione nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato eventuali riunioni o conferme ufficiali riguardo al ripristino delle funzioni stradali.

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