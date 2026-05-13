Un turista britannico, ritenuto a rischio Hantavirus, è stato rintracciato a Milano e ora si trova in quarantena presso l'ospedale Sacco. L'uomo aveva viaggiato sul medesimo volo per Johannesburg con la moglie della prima persona deceduta a causa del virus. Le autorità sanitarie stanno monitorando la sua condizione e seguendo le procedure previste per questo tipo di situazioni.

Il turista britannico considerato “contatto a rischio contagio da hantavirus” è stato rintracciato a Milano. L’uomo aveva viaggiato sul volo decollato dall’isola di Sant’Elena, dove si era fermata la crociera-focolaio Mv Hondius, per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c’era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Ora è in quarantena al Sacco. A Messina test su una turista argentina. Rintracciato il turista a rischio Il ministero della Salute ha spiegato che il turista è stato individuato grazie alla segnalazione dal governo britannico, con il supporto del ministero dell’Interno.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rintracciato a Milano il turista britannico a rischio Hantavirus, è in quarantena all'ospedale Sacco

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È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da hantavirus.L'uomo,ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena,dove si era fermata la crociera-focolaio Mv Hondius, per Johannesburg. x.com

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