Durante la notte sono state ritrovate vive le quattro ragazze scomparse nel territorio reatino mentre facevano un'escursione in montagna. Le giovani si trovavano nella zona boschiva tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone, dove erano state segnalate come disperse. La ricerca era stata avviata nel pomeriggio e proseguita senza sosta fino al ritrovamento.

Le giovani erano irreperibili da ore. L’allarme lanciato dalla struttura in cui avrebbero dovuto alloggiare Sono state ritrovate vive nella notte le quattro ragazze disperse nel Reatino mentre stavano effettuando un’escursione in montagna nell’area boschiva compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone. Lo ha confermato il Soccorso alpino a Rainews 24. Le ragazze sarebbero in buone condizioni. Le quattro escursioniste erano irreperibili da molte ore. L’allarme era stato lanciato proprio dalla struttura ricettiva che le attendeva e che non le aveva viste arrivare. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rieti, ritrovate vive le 4 ragazze disperse durante un’escursione in montagna

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Rieti, ritrovate le quattro ragazze disperse in montagnaSono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna.

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