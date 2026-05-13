Restare motivati non dipende solo dalla forza di volontà | queste strategie possono aiutare davvero a raggiungere i propri obiettivi

Da iodonna.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Restare motivati può risultare difficile quando si è stanchi o distratti, ma alcune strategie pratiche, suggerite da una piattaforma di formazione online, possono facilitare il mantenimento della determinazione. Questi metodi sono stati condivisi per aiutare le persone a affrontare e completare anche le attività più impegnative, offrendo strumenti concreti per affrontare momenti di difficoltà senza affidarsi esclusivamente alla volontà.

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T rovare la motivazione quando ci sentiamo stanchi, distratti o sopraffatti non è sempre semplice. Eppure, secondo alcuni suggerimenti pubblicati da Coursera, esistono strategie concrete che possono aiutarci a iniziare – e soprattutto a portare a termine – anche i compiti più difficili. Perché spesso il problema non è la mancanza di capacità, ma quel blocco mentale che ci fa rimandare tutto a “domani”. Ecco 11 strategie da provare per ritrovare la motivazione e raggiungere i propri obiettivi. 1. Dare una data agli obiettivi aiuta davvero Uno dei modi più efficaci per non perdere di vista un obiettivo è trattarlo come un appuntamento reale....🔗 Leggi su Iodonna.it

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