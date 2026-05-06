Regione Marche caso plasma | in Consiglio si vota istituzione commissione d’inchiesta

In Regione Marche, la proposta di creare una Commissione d’inchiesta sul caso plasma sarà discussa nel prossimo Consiglio regionale, previsto per martedì 12 maggio. La proposta, approvata dall’Ufficio di presidenza, è stata avanzata dai gruppi di opposizione e ora viene sottoposta al voto dell’Assemblea. La discussione si svolgerà in un contesto di confronto tra le diverse forze politiche presenti in aula.

Dopo l’approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza della Regione Marche, la proposta di istituire una Commissione d’inchiesta sul caso plasma, avanzata dai gruppi di opposizione, arriverà in aula nel prossimo Consiglio regionale in programma martedì 12 maggio. All’ordine del giorno anche l’elezione di un componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la Pace. In apertura dei lavori, come da Regolamento, verranno esaminate interrogazioni ed interpellanze, mentre in coda figurano diverse proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regione Marche, caso plasma: in Consiglio si vota istituzione commissione d’inchiesta Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Regione Marche, caso plasma: via libera dell’Ufficio di presidenza a Commissione d’inchiestaL’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha dato il via libera procedurale per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta... Caso plasma nelle Marche, Piergallini: "Se Giunta boccia commissione d'inchiesta è per nascondere la verità"Il vicepresidente del consiglio regionale delle Marche Enrico Piergallini torna a parlare del cosiddetto “Plasmagate“, la vicenda che ha travolto la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Plasma, le conclusioni della relazione del Nucleo ispettivo; Regione Marche, caso plasma: via libera dell'Ufficio di presidenza a Commissione d'inchiesta; La Regione Marche ha pubblicato le conclusioni dell’indagine sul plasma finito al macero; Botta e risposta sul caso delle sacche di plasma sprecate – VIDEO. Regione Marche, caso plasma: in Consiglio si vota istituzione commissione d’inchiestaDopo l'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza della Regione Marche, la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sul caso plasma, avanzata ... lapresse.it Scandalo plasma nelle Marche, Mastrovincenzo (PD): Regione sapeva della carenza di personale ma non ha fatto nullaSangue sprecato nelle Marche, l'intervista al consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (PD): Grave carenza di personale da anni, violati i protocolli ... fanpage.it FanoTV. . Occhio alla NOTIZIA ~ Il telegiornale di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito www.occhioallanotizia.it - facebook.com facebook