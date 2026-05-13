La Reggiana si trova di fronte a una possibile soluzione che garantirebbe almeno 1,5 milioni di euro, legata a un meccanismo di salvaguardia finanziaria. Questa opzione potrebbe rendere più agevole il passaggio in Serie C rispetto alle aspettative iniziali. La società valuta le diverse possibilità per gestire la situazione economica e le implicazioni per il futuro del club. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

di Francesco Pioppi Per la Reggiana potrebbe esserci un atterraggio in Serie C più morbido del previsto. Con un’estate che procederà come al solito a suon di ricorsi, controricorsi e carte bollate, il condizionale è più che mai d’obbligo, ma il paracadute che spetterà al club di Romano Amadei sarebbe destinato ad aumentare. La retrocessione prevede infatti che 5,5 milioni vengano ripartiti tra le squadre che scendono dalla Serie B, utilizzando i criteri ‘meritocratici’ delle fasce di appartenenza a seconda delle categorie frequentate nell’ultimo quadriennio. Allo stato attuale, Reggiana e Spezia fanno parte della prima fascia (e quindi hanno diritto ad un indennizzo maggiore), mentre il Pescara (con un solo anno in B negli ultimi quattro) avrà invece – come previsto dalle norme – meno risorse a propria disposizione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, dal ‘paracadute’ almeno 1,5 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Salvezza Serie B: ecco i milioni del paracadute per i clubCon sole cinque giornate rimaste al termine del campionato, la lotta per evitare la retrocessione in Serie B sta delineando scenari economici e...

Lotta salvezza: il paracadute da 25 milioni per i club in Serie B? Cosa sapere Genoa, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Verona puntano ai 25 milioni del fondo paracadute.

Temi più discussi: Reggiana, dal ‘paracadute’ almeno 1,5 milioni; Reggiana, cosa succede dopo la retrocessione: i conti, il Cda, cosa farà Amadei; Pescara, Reggiana e Spezia: come funziona il paracadute per le retrocesse dalla Serie B 2025/26.

Reggiana, chance salvezza al 6,1%. Provaci, contro ogni previsioneSamp bestia nera dei granata. Dal 1966 i liguri non hanno mai perso nella nostra città: tre pareggi e una vittoria ... msn.com

Reggiana, Marras: Serve più maturità. Dovevamo prendere almeno un puntoKo interno per la Reggiana ieri contro il Padova. Davanti ai microfoni della sala stampa Manuel Marras, esterno offensivo del club emiliano, ha analizzato i temi del match. Come ho detto più volte, ... tuttomercatoweb.com