In vista della prossima stagione, cinque squadre di Serie B hanno manifestato interesse per il fondo di 25 milioni di euro destinato alla lotta salvezza. Si tratta di club come Genoa, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Verona, che mirano a ottenere questa somma per rafforzare le proprie posizioni in classifica. Il fondo, messo a disposizione per aiutare le formazioni a evitare la retrocessione, rappresenta un'importante risorsa economica per questi team.

? Cosa sapere Genoa, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Verona puntano ai 25 milioni del fondo paracadute.. Il monte di 60 milioni copre meno del 40% dei costi medi in Serie B.. Genoa, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Verona rischiano di incassare 25 milioni di euro ciascuna per la gestione del passaggio in Serie B, mentre il fondo complessivo destinato alle tre squadre retrocesse si attesta sui 60 milioni di euro. Con l’avvicinarsi delle ultime battaglie della stagione di Serie A, la lotta per la salvezza sta delineando i profili economici dei club che potrebbero scivolare nella categoria inferiore. Sebbene nessuna formazione sia ancora matematicamente condannata alla discesa, le proiezioni finanziarie basate sul sistema del paracadute indicano scenari molto diversi tra le società coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotta salvezza: il paracadute da 25 milioni per i club in Serie B

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