Rottamazione quater rata di febbraio in scadenza | c’è ancora poco tempo per pagare

La rata di febbraio della Rottamazione-quater, prevista originariamente per il 28 febbraio, è in scadenza. La legge concede una tolleranza di cinque giorni, quindi il pagamento può essere effettuato fino a lunedì 9 marzo. Chi deve versare l'importo ha ancora poco tempo a disposizione per adempiere. La scadenza si avvicina rapidamente e richiede attenzione.

È in scadenza la rata della Rottamazione-quater inizialmente fissata per lo scorso 28 febbraio. Il termine ultimo era previsto entro fine mese, ma i cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge permettono di allungare i tempi fino a lunedì 9 marzo. Poiché ai giorni di tolleranza si aggiungono i festivi, che non vengono calcolati nel computo, il pagamento resta regolare se effettuato entro il 9 marzo 2026. Rispettare questo termine è fondamentale per non perdere i benefici della definizione agevolata. C'è ancora tempo per pagare: ci si può recare in banca, negli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, oppure utilizzare gli sportelli bancomat abilitati, i canali telematici e tutti gli altri servizi aderenti a pagoPA e ai sistemi digitali.