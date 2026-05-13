RAVEN chiude la stagione invernale al Time Event di Monteforte Irpino
Il locale Time Event di Monteforte Irpino si appresta a chiudere la stagione invernale con un evento speciale. La serata è prevista per l’ultimo giorno di stagione e coinvolgerà il pubblico presente con musica e intrattenimento. La struttura ha annunciato l’ultima data in agenda, senza indicare ulteriori dettagli sul programma. L’evento conclude un periodo di attività durante i mesi più freddi dell’anno.
Il locale Time Event di Monteforte Irpino (AV) si prepara a calare il sipario sulla stagione invernale con una serata pensata per lasciare il segno. Sabato 16 maggio 2026, a partire dalle 22:30, andrà in scena l'ultima edizione di RAVEN, l'evento che ha scandito i mesi freddi con musica, emozioni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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