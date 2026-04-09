Un' auto rubata alla società di noleggio a Reggio Emilia | sequestrata a Cisterna

Un'auto presa a noleggio è stata sequestrata a Cisterna dopo essere stata rubata a una società di noleggio a Reggio Emilia. Il veicolo risultava scomparso da tempo e non era più stato versato il canone concordato. La polizia ha individuato e sequestrato il veicolo, che era stato sottratto e non pagato da mesi. La vicenda si inserisce in un procedimento di recupero e restituzione del bene alla società di noleggio.

Il veicolo preso a noleggio era scomparso dalla circolazione e da tempo non veniva pagato il canone pattuito. La società aveva dunque presentato ripetuti solleciti, tutti rimasti senza esito perché dell'auto e della persona che lo aveva noleggiato non c'era più traccia. A ritrovarla sono stati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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