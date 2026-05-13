Rafa Jodar, a 19 anni, si è qualificato per i quarti di finale di un torneo, diventando il più giovane ad arrivarci dal 2007. Durante una dichiarazione, ha detto che Sinner è un esempio e Nadal è il suo idolo, e ha paragonato il suo modo di esultare a quello di Bellingham. Nel suo box, si trovava solo suo papà, mentre oggi affronterà il nostro Darderi in un match che lui stesso ha definito come una finale.

A Roma è l’osservato speciale. Oltre a un sacco di altre cose, tipo il tennista più giovane a raggiungere i quarti di finale a Roma da Djokovic nel 2007 e il giocatore più giovane con il ranking più alto, virtualmente numero 29 al mondo a soli 19 anni. Il secondo quarto di finale consecutivo in un Masters 1000 arriva con il piglio di chi è già pronto a prendersi qualcosa di importante e oggi, contro il nostro Luciano Darderi, vuole spingersi ancora un po’ più in là, proseguendo la strada verso la possibile finale contro Jannik Sinner. Rafa, oggi l’aspetta una sfida contro Darderi, un italiano che ha ribaltato la partita con Zverev: è pronto? "Devo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rafa Jodar: "Sinner esempio, Nadal idolo. Esulto come Bellingham e nel box c'è solo papà perché..."

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