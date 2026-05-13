Raduno veicoli storici
La proloco 'La Fumarola' di Sasso Pisano organizza per domenica 31 maggio il secondo raduno di veicoli storici. La manifestazione fa parte di un evento dedicato alla valorizzazione del territorio e mira a promuovere la conoscenza delle risorse naturali e dei luoghi della zona. La giornata prevede l’esposizione di veicoli d’epoca, con partecipanti che arrivano da diverse località vicine.
Nell’ambito delle manifestazioni volte alla valorizzazione del territorio, la proloco 'La Fumarola' di Sasso Pisano, per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle proprie risorse naturali, organizza per domenica 31 maggio il secondo raduno di veicoli storici.Saranno presenti auto e moto d’epoca.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Raduno Auto Storiche Rise VC
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