Raduno nazionale degli alpini a Monza | quando forse arriveranno le penne nere in città

A Monza si sta discutendo sulla possibilità di organizzare il raduno nazionale degli alpini in città. La proposta non è ancora ufficiale e non ha ricevuto conferme ufficiali, ma si fa strada tra le ipotesi. La discussione nasce dopo l’ultimo fine settimana, quando si è svolta l’adunata degli alpini a Genova, attirando l’attenzione di alcuni cittadini e appassionati. Restano da capire i tempi e le modalità di eventuali sviluppi in questa direzione.

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Perché non portare il raduno nazionale degli alpini a Monza? La proposta non arriva dai social sulla scia degli entusiasmi respirati nell’ultimo fine settimana che ha visto l’adunata delle penne nere a Genova. La proposta arriva da Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in consiglio regionale.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate 97^ Adunata Nazionale degli Alpini: Genova capitale delle Penne Nere, tra memoria e celebrazioneSi avvicina uno degli appuntamenti più attesi del 2026: dopo 25 anni dall'ultima volta, da venerdì 8 a domenica 10 maggio Genova si trasforma nella... Temi più discussi: Adunata Alpini 2026 a Genova, gran finale. La guida: programma, mappa, blocco traffico, trasporti, divieti e chiusure; Adunata Alpini, nuove disposizioni in materia di circolazione e sosta veicolare; Migliaia di alpini in piazza De Ferrari per la cerimonia d’apertura della 97esima Adunata nazionale. C’è chi arriva da Brescia, chi da Cuneo, chi vive l’Adunata da quasi 30 anni. Nonostante le polemiche, una cosa è chiara: la voglia di esserci e portare avanti u; Cuneo e il sogno dell’Adunata degli alpini vent’anni dopo. Cherasco presente all’Adunata Nazionale degli Alpini: il racconto della trasferta a Genova x.com Pinerolo alla 97ª Adunata Nazionale degli Alpini a GenovaOltre 700 gli Alpini pinerolesi alla 97ª Adunata Nazionale di Genova dall'8 al 10 maggio 2026 e a settembre c'è il Raduno del 1° Raggruppamento a Pinerolo. vitadiocesanapinerolese.it Anche gli alpini di Novara all'Adunata nazionale di Genova: le fotoUn pullman al completo e tanto entusiasmo: la delegazione novarese sfida il maltempo e sfila con 90mila Alpini nel cuore di Genova ... novaratoday.it