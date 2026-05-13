Quotti Tubi Fiera Milano | Mobilità e logistica devono affrontare sfide comuni

Durante la fiera di Milano, un rappresentante ha spiegato che la decisione di unire due eventi dedicati a trasporti e logistica è stata presa per creare una visione condivisa del settore. L'obiettivo è mettere in connessione le tematiche legate alla movimentazione delle merci e alla mobilità delle persone, considerando che entrambi gli aspetti devono affrontare sfide simili. La scelta mira a favorire un confronto più ampio tra le diverse aree del settore.

(Adnkronos) – "La scelta di unire Transpotec Logitec e Nme-Next mobility exhibition nasce dall'esigenza di costruire una visione comune del settore dei trasporti, mettendo in relazione logistica delle merci e mobilità delle persone. Attualmente, sia la movimentazione delle merci sia la mobilità delle persone stanno attraversando una fase estremamente complessa, condizionata da tensioni geopolitiche che. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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