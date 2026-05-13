Quirinale 2029 il vero gioco è già iniziato il piano Mattarella in caso di pareggio elettorale | le dimissioni anticipate

Da ilgiornaleditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni presidenziali previste per il 2029 hanno già acceso i primi scambi tra i principali schieramenti politici. Circolano voci su una possibile strategia del Presidente in carica, che potrebbe portare a dimissioni anticipate nel caso di un pareggio tra i candidati. La discussione sulle modalità di nomina e sui possibili scenari di stallo si concentra soprattutto sui meccanismi istituzionali e sui tempi di eventuale rinnovo del Quirinale. Le dinamiche tra le forze politiche continuano a essere al centro di attenzione, mentre il percorso verso le prossime elezioni si fa sempre più complesso.

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Il vero risiko della politica italiana non si starebbe giocando a Palazzo Chigi ma molto più in alto, sul Colle più alto della Repubblica. E infatti, mentre i partiti continuano pubblicamente a parlare di leadership, programmi, alleanze e candidature, nei corridoi parlamentari il ragionamento reale sarebbe ormai un altro: le prossime elezioni potrebbero servire soprattutto a decidere chi eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. È questo il retroscena che da settimane attraversa trasversalmente maggioranza, opposizioni, mondi centristi e ambienti istituzionali. Perché dentro i palazzi prende sempre più corpo uno scenario considerato... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Quirinale 2029, il vero gioco è già iniziato, il “piano Mattarella” in caso di pareggio elettorale: le dimissioni anticipate
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