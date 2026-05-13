Le elezioni presidenziali previste per il 2029 hanno già acceso i primi scambi tra i principali schieramenti politici. Circolano voci su una possibile strategia del Presidente in carica, che potrebbe portare a dimissioni anticipate nel caso di un pareggio tra i candidati. La discussione sulle modalità di nomina e sui possibili scenari di stallo si concentra soprattutto sui meccanismi istituzionali e sui tempi di eventuale rinnovo del Quirinale. Le dinamiche tra le forze politiche continuano a essere al centro di attenzione, mentre il percorso verso le prossime elezioni si fa sempre più complesso.

Il vero risiko della politica italiana non si starebbe giocando a Palazzo Chigi ma molto più in alto, sul Colle più alto della Repubblica. E infatti, mentre i partiti continuano pubblicamente a parlare di leadership, programmi, alleanze e candidature, nei corridoi parlamentari il ragionamento reale sarebbe ormai un altro: le prossime elezioni potrebbero servire soprattutto a decidere chi eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. È questo il retroscena che da settimane attraversa trasversalmente maggioranza, opposizioni, mondi centristi e ambienti istituzionali. Perché dentro i palazzi prende sempre più corpo uno scenario considerato... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quirinale 2029, il vero gioco è già iniziato, il “piano Mattarella” in caso di pareggio elettorale: le dimissioni anticipate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Legge elettorale, il vero gioco è il Quirinale: perché FI frena Giorgia Meloni e guarda al dopo Mattarella - RETROSCENA

Quirinale 2029, il vero gioco è già iniziato, il piano Mattarella in caso di pareggio elettorale: le dimissioni anticipate x.com

PASTETTA QUIRINALE 2029Nel libro della Genesi vi è un dettaglio di cui per millenni si è taciuto: i giorni che Domineddio dedicò alla creazione del mondo e di tutte le cose non furono sette ma otto. Sì, ci ... opinione.it

Pier Ferdinando Casini presidente della Repubblica: Marina Berlusconi, Letta, Schlein e l’operazione per il QuirinaleUn'operazione segreta per portare Casini al Quirinale nel 2029: ecco chi c'è dietro i colloqui rivelati da La Stampa ... ilfattoquotidiano.it