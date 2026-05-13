Questo non se lo aspettava Brutta notizia per Adriana Volpe la comunicazione durante la semifinale del GF Vip

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa martedì 12 maggio 2026, è stata comunicata una notizia che ha sorpreso Adriana Volpe. A una settimana dalla finale, il reality show si avvicina alla conclusione della sedicesima edizione, con i concorrenti ancora in gara. La puntata ha visto momenti di tensione e novità che hanno catturato l’attenzione degli spettatori, mentre la fase più calda del programma si prepara ad arrivare.

L’attesa è finita e, a una settimana dalla finalissima, il Grande Fratello Vip entra nella sua fase più calda con la sedicesima puntata andata in onda martedì 12 maggio 2026. Una serata cruciale, non solo per fare il punto sulle dinamiche sempre più tese all’interno della Casa, ma soprattutto per decretare il terzo finalista, destinato ad affiancare Antonella Elia e Alessandra Mussolini, già certe di un posto nell’atto conclusivo. Fin dalle prime battute, la puntata ha riproposto uno dei momenti simbolo di questa edizione: la poltrona rossa. A sedersi ancora una volta è stata Francesca Manzini, sempre più al centro delle tensioni. L’imitatrice continua a faticare nei rapporti con i coinquilini, che non risparmiano critiche e attacchi, rendendo la sua permanenza nella Casa sempre più complicata e carica di pressione emotiva.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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