All’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’atmosfera si è fatta tesa quando, durante la diretta, l’host ha annunciato l’apertura di un televoto. La conduttrice ha dichiarato: “È il momento di dirle tutto”, lasciando presagire una svolta improvvisa nelle dinamiche del reality. La notizia riguarda Adriana Volpe, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su cosa comporterà questa decisione.

Dentro la casa del Grande Fratello Vip l’aria si è fatta elettrica: in diretta, Ilary Blasi ha aperto un televoto destinato a rimescolare tutto. Stavolta non è una nomination “di passaggio”: chi prende meno preferenze entro il 13 aprile esce definitivamente, senza possibilità di appello. E, inevitabilmente, il pubblico si è già spaccato. Nel giro di poche ore, sui social e nei forum dedicati al programma è partita la corsa ai sondaggi: un modo per “sentire” l’umore della rete e capire chi è più a rischio. Tra i più seguiti, quello di GF Forum Free, che con 657 voti raccolti in fretta ha iniziato a disegnare una prima (non ufficiale) fotografia del momento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È il momento di dirle tutto”. GF Vip, notizia improvvisa su Adriana Volpe

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