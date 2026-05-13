Quattro ragazze disperse sulle montagne del Reatino | ritrovate sane e salve grazie ad un fuoco acceso

Quattro giovani sono state ritrovate sane e salve dopo essere state disperse per diverse ore nelle zone montuose tra Leonessa e Poggio Bustone, nel Reatino. L’allarme era scattato nel pomeriggio, con le ricerche avviate immediatamente dalle forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta grazie a un fuoco acceso, che ha consentito di localizzarle e portarle in salvo. Le ragazze sono state trovate in buona condizione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme e le prime ore di apprensione. Momenti di forte preoccupazione in provincia di Rieti, dove quattro ragazze risultavano disperse da diverse ore tra i territori di Leonessa e Poggio Bustone. Le giovani stavano percorrendo a piedi un tratto di montagna con l’intenzione di raggiungere Poggio Bustone, dove avevano una prenotazione in un bed and breakfast. Durante il cammino si sarebbero però smarrite lungo il percorso, finendo nella valle della Vallonina, un’area impervia del massiccio del Terminillo, nel comune di Leonessa, caratterizzata da sentieri difficili e zone boschive estese. L’ultimo contatto e l’attivazione delle ricerche.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Quattro ragazze disperse sulle montagne del Reatino: ritrovate sane e salve grazie ad un fuoco acceso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quattro ragazze disperse tra i boschi nel Reatino, ritrovate dopo ore di paura: decisivo il coraggio di zio e nipoteL’allarme lanciato dal B&B dopo l’ultima telefonata nel panico Ore di apprensione tra Leonessa e Poggio Bustone, in provincia di Rieti, dove quattro... Rieti, ritrovate le quattro ragazze disperse in montagnaSono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Temi più discussi: Rieti, ritrovate le quattro ragazze disperse in montagna; Quattro ragazze ritrovate nel Reatino, erano scomparse durante un trekking in montagna; Media, ritrovate vive le quattro ragazze disperse nel reatino; Rieti, ritrovate vive le quattro ragazze scomparse in montagna. Ritrovate nella notte le quattro ragazze disperse in un'escursione nel Reatino. Le giovani sono in buone condizioni @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio/arti…. x.com Sto sviluppando un RTS ambientato nell’era napoleonica. Sto considerando se l'artiglieria dovrebbe essere un'unità chiave in grado di fermare gli avanzamenti con colpi a grappolo, oppure se il focus dovrebbe essere più sulle tattiche basate sulle squadre. C reddit Notte di paura nel Reatino: quattro ragazze disperse nei boschi, ritrovate all’albaL’allarme era scattato quando una struttura ricettiva della zona, che attendeva l’arrivo del gruppo, non aveva più ricevuto notizie RIETI - Ore di apprens ... etrurianews.it Rieti, ritrovate le quattro ragazze che non erano rientrate da un'escursione in montagnaLeggi su Sky TG24 l'articolo Rieti, ritrovate le quattro ragazze che non erano rientrate da un'escursione in montagna ... tg24.sky.it