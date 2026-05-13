Quarto strisce blu Cittadini e commercianti favorevoli o contrari?
A Quarto, la questione delle strisce blu continua a dividere cittadini e commercianti. La discussione si svolge principalmente sui social e tra le strade, dove si evidenzia una diffusa mancanza di dettagli sul metodo di attuazione del servizio di sosta a pagamento. Mentre alcuni si dichiarano favorevoli, altri esprimono perplessità, creando un dibattito acceso che coinvolge diverse opinioni senza che siano state ancora fornite tutte le informazioni necessarie.
La polemica sulle strice blu a Quarto continua a incombere sui social e tra le strade cittadne. Poca informazione sul come si procederà, dicono i cittadini, sebbene favorevoli al servizio di sosta a pagamento L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Quarto, strisce blu. Commercianti e cittadini favorevoli o contrari
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