Dopo il rimpatrio dei passeggeri della nave da crociera Hondius, si sono diffuse preoccupazioni riguardo alla possibilità di diffusione dell’hantavirus. Le autorità sanitarie stanno monitorando eventuali casi tra le persone coinvolte e stanno valutando le misure di prevenzione necessarie. L’attenzione si concentra sulla gestione dei rischi e sulla sorveglianza sanitaria nelle zone interessate. La situazione è ancora sotto osservazione, senza che siano stati segnalati nuovi contagi.

Tre persone sono morte. Oltre loro, i casi confermati sono sette, mentre uno è classificato come probabile. Qual è il rischio di diffusione della malattia ora? Sulla scia dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), gli esperti sottolineano che il rischio di un’epidemia è basso a livello globale, ma invitano alla prudenza per interrompere ogni catena di trasmissione. Mentre 27 componenti dell’equipaggio si trovano ancora sulla nave per raggiungere i Paesi Bassi, 121 persone di 19 nazionalità sono state evacuate in meno di 48 ore, tra domenica e lunedì. Un’operazione di salvataggio “senza precedenti”, secondo le autorità spagnole, che hanno avuto la responsabilità di coordinare questo intervento sotto gli occhi del mondo intero.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Quanto rischia di diffondersi l’hantavirus

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