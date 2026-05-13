Quanto guadagnano Alexandra e Andrea Botez? Chi sono le sorelle di BotezLive diventate star di Twitch

Alexandra e Andrea Botez sono due sorelle che hanno raggiunto una notevole popolarità su Twitch grazie ai loro canali dedicati agli scacchi. BotezLive è tra i canali di scacchi più seguiti sulla piattaforma e attira un vasto pubblico. Le due sorelle condividono contenuti di gioco e intrattenimento, contribuendo a far crescere l’interesse per gli scacchi online. La loro presenza su Twitch ha portato a un aumento di visualizzazioni e iscrizioni al loro canale.

Tra i canali dedicati agli scacchi (!) più popolari al mondo su Twitch c’è senza dubbio BotezLive, progetto creato e gestito dalle sorelle Alexandra e Andrea Botez, due content creator che negli ultimi anni sono riuscite a trasformare gli scacchi in un contenuto perfettamente adatto al mondo dello streaming moderno. Il loro canale Twitch ha superato quota 1,3 milioni di follower (dato aggiornato al 13 maggio 2026) e continua a crescere grazie a una formula che unisce partite di scacchi, contenuti “Just Chatting”, gaming e collaborazioni con il mondo esports. Chi sono Alexandra e Andrea Botez. Alexandra Botez è nata il 24 settembre 1995, mentre Andrea Botez è nata il 6 aprile 2002.🔗 Leggi su Esports247.it

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