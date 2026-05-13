Quando venne il ‘quasi’ Re Edoardo d’Inghilterra e il suo passaggio a Reggio
L’arrivo di Edoardo, allora principe di Galles, a Reggio è avvenuto in un momento storico segnato da una visita ufficiale. La città ha accolto il futuro re con entusiasmo, e l’evento è stato documentato attraverso diverse fonti dell’epoca, che descrivono la ricezione e le prime attività svolte durante il soggiorno. La visita ha coinvolto incontri con autorità locali e momenti di rappresentanza pubblica, segnando un importante episodio nelle relazioni tra il Regno Unito e la città.
L’arrivo d’Edoardo re d’Inghilterra fu graziosamente ricevuto dai nostri cittadini". La visita della Principessa del Galles ci offre lo spunto per risalire la tumultuosa corrente del tempo e incontrare in città un altro componente della famiglia reale: secondo il cronista cinquecentesco Guido Panciroli, è il 1273 quando Edoardo d’Inghilterra fa tappa a Reggio. Risale al XVI secolo il documento originale che restituisce il fatto; è lì che lo storico Panciroli, umanista del Rinascimento, tramanda l’episodio, alla pari di tanti altri accadimenti del periodo, come dispute per il potere, confronti lame in pugno, figure delle famiglie reggiane più in evidenza e mutamenti urbani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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