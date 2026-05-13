Quando venne il ‘quasi’ Re Edoardo d’Inghilterra e il suo passaggio a Reggio

L’arrivo di Edoardo, allora principe di Galles, a Reggio è avvenuto in un momento storico segnato da una visita ufficiale. La città ha accolto il futuro re con entusiasmo, e l’evento è stato documentato attraverso diverse fonti dell’epoca, che descrivono la ricezione e le prime attività svolte durante il soggiorno. La visita ha coinvolto incontri con autorità locali e momenti di rappresentanza pubblica, segnando un importante episodio nelle relazioni tra il Regno Unito e la città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui