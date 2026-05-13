Quali sono le dinastie fiorentine delle concessionarie auto Le 10 aziende al top per fatturato
In Italia, il settore delle concessionarie auto rappresenta circa il 6% del prodotto interno lordo, considerando produzione, distribuzione e vendita. Nel 2024, il giro d’affari totale ha toccato i 47 miliardi di euro, un record storico, anche a causa dell’aumento dei prezzi. Nel Paese sono state immatricolate circa 1,5 milioni di auto nuove nello stesso anno. Le aziende leader in termini di fatturato si distinguono come le principali protagoniste di questo mercato.
Il 6 per cento del prodotto interno lordo italiano includendo produzione, distribuzione e vendita. Contando solo le vendite, il giro d'affari nel Belpaese ha raggiunto il picco storico di 47 miliardi di euro nel 2024 - dettati anche dall'aumento dei prezzi - con circa 1 milione e mezzo di nuove.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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