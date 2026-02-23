Le Top aziende di Prato Nomi fatturato e utili | ecco la nuova classifica

Albini e Pitigliani spa, Signo srl e Nwg Energia spa dominano la classifica delle aziende di Prato, grazie ai dati del 2024 pubblicati da Reportaziende. Questi nomi registrano i maggiori fatturati e utili nel settore tessile e energetico, evidenziando una crescita significativa rispetto all’anno precedente. La loro posizione si basa su risultati concreti, come le vendite e gli investimenti recenti. La lista riflette le dinamiche economiche della città e le strategie di mercato adottate.

Prato, 23 febbraio 2026 – Albini e Pitigliani spa, Signo srl e Nwg Energia spa. Ecco il podio delle aziende pratesi, per quanto riguarda il fatturato, secondo i dati 2024, forniti dal portale Reportaziende.it. Si conferma dunque l’importanza del distretto industriale pratese, con un forte settore tessile-moda e logistico, ma anche nei settori sanitario, dell’energia e delle automobili: a Prato sono attive 33.418 aziende (che rappresentano il 8,7% del totale di aziende della Toscana). Allargando il quadro fino alla Top 500 delle ragioni sociali operanti in provincia, la classifica arriva a comprendere realtà storiche del distretto tessile, aziende di logistica e servizi avanzati, con una forte presenza manifatturiera e di commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

