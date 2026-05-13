Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha diramato un'allerta per la Puglia a causa di temporali previsti nelle prossime ore. L'avviso, valido dalle 14 per dieci ore, riguarda un'area che si prepara a fronteggiare condizioni meteo avverse. Le autorità raccomandano di adottare le precauzioni necessarie e di seguire gli aggiornamenti sulle previsioni meteorologiche. La situazione potrebbe comportare disagi e interventi di emergenza.

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maltempo in Puglia: allerta arancione e proroga del periodo di accensione del riscaldamento a Bari Notizie correlate Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta dalle 20 per ventiquattro ore. Temi più discussi: Scatta l’allerta gialla in Puglia: temporali in arrivo, ecco le zone a rischio nelle prossime ore; Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento; Pioggia e temporali sul Foggiano: scattano 12 ore di allerta meteo 'gialla'; Meteo, allerta maltempo oggi per pioggia e vento: le regioni a rischio. Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo eccetto il Salento #meteo noinotizie.it x.com Maltempo e Piogge Poi 30°C al Sud: Shock Termico In Arrivo reddit Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è in parte la Puglia. Il dipartimento della protezione ... noinotizie.it Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 13 maggio, per dodici ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio ... noinotizie.it