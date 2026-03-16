Puglia maltempo | allerta temporali Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha emesso un’allerta temporali per la Puglia, valida dalle 20 di questa sera e per le successive ventiquattro ore. Le previsioni indicano possibili condizioni di maltempo che potrebbero interessare diverse zone della regione. La comunicazione riguarda l’intera regione e si basa sulle ultime analisi meteorologiche disponibili. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita al momento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “per oggi: precipitazioni da isolate a sparse con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Per domani: precipitazioni diffuse e persistenti sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le precipitazioni potrebbero essere anche a carattere di rovescio o temporale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. È ancora maltempo su Puglia e Basilicata: scatta l’allerta gialla della Protezione Civile Approfondimenti e contenuti su Puglia maltempo allerta temporali... Temi più discussi: Maltempo in arrivo al Sud: allerta gialla domenica 15 marzo anche in Puglia per piogge e temporali; Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provincia; Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 9 marzo: le regioni a rischio. Meteo, allerta maltempo arancione su Calabria e Sicilia: scuole chiuseMaltempo in arrivo al Sud lunedì 16 marzo. La settimana si apre con una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale: acquazzoni in particolare su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Più ... tg24.sky.it Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per Bat, fascia occidentale del barese, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta on validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temp ... noinotizie.it Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro chiede un’audizione in Commissione Pesca per fare il punto sui monitoraggi del fermo pesca dei ricci di mare in Puglia, in vigore dal 2023. Obiettivo: valutare una possibile proroga della legge e avviare - facebook.com facebook Puglia Regione europea dello sport 2026, stanziati 8 milioni di euro. Oggi l'inaugurazione, sul tavolo anche 88 milioni in quattro anni per gli impianti #ANSA x.com