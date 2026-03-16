Puglia maltempo | allerta temporali Protezione civile previsioni meteo

Da noinotizie.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione civile ha emesso un’allerta temporali per la Puglia, valida dalle 20 di questa sera e per le successive ventiquattro ore. Le previsioni indicano possibili condizioni di maltempo che potrebbero interessare diverse zone della regione. La comunicazione riguarda l’intera regione e si basa sulle ultime analisi meteorologiche disponibili. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita al momento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “per oggi: precipitazioni da isolate a sparse con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Per domani: precipitazioni diffuse e persistenti sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le precipitazioni potrebbero essere anche a carattere di rovescio o temporale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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