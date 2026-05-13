Pronto Soccorso a Ostia Antica confronto sul modello See and Treat

A Ostia Antica, il 13 maggio 2026, si è svolto un confronto sul modello See and Treat, un sistema organizzativo infermieristico adottato in alcuni ospedali italiani per la gestione delle urgenze minori in Pronto Soccorso. Questa metodologia prevede l'intervento diretto degli infermieri per trattare immediatamente le situazioni meno gravi, riducendo i tempi di attesa e alleggerendo il carico sui medici. La discussione ha coinvolto operatori sanitari e rappresentanti delle strutture ospedaliere.

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Ostia, 13 maggio 2026 – Si chiama See and Treat ed è un modello organizzativo infermieristico in uso in alcuni ospedali italiani per la gestione delle urgenze minori in Pronto Soccorso. Mercoledì 13 maggio, alle ore 9.30 presso la sala Riario – Episcopio di Ostia Antica (Piazzale della Rocca 13), la ASL Roma 3 organizza un incontro con l’obiettivo di mettere a confronto le esperienze maturate dal personale sanitario di alcuni reparti di emergenza urgenza non solo del territorio romano e discutere sulle eventuali condizioni di trasferibilità organizzativa. Al centro del dibattito l’appropriatezza degli accessi in PS, il sovraffollamento e la valorizzazione delle competenze infermieristiche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ostia Antica, arte e cultura sul battello tra Tevere e mareOstia, 3 aprile 2026 – Dal 12 aprile al 19 luglio (15 appuntamenti), presso il Parco di Affaccio di Ostia Antica, si terranno mostre itineranti di... Pronto soccorso, Tipo (Simeup): «Apprezziamo l’impegno della Regione, pronti a un confronto costruttivo»Il presidente Simeup rilancia il tema della carenza di personale nei Ps e annuncia a giugno a Napoli una tavola rotonda nel congresso internazionale... Temi più discussi: A Ostia Antica il confronto tra medici e istituzioni sulla gestione delle urgenze minori in Pronto Soccorso; Dieci ore in barella al pronto soccorso (con costole rotte) torna a casa senza diagnosi: l'Odissea di una 78enne; Capocotta, stabilimento chiuso e guardoni in azione: scatta la protesta dei naturisti; C’è un piano per regolamentare le spiagge di Ostia. Troppe liste d'attesa, pazienti dirottati da Ostia al S. Giovanni per recuperare esami e visite. L'88% dei tempi rispettati nel Lazio: a Rieti ben 292 giorni d’attesa medi per fare una Tac open.substack.com/pub/refert/p/t… x.com Lazio. Nuova inaugurazione per Zingaretti. Apre il nuovo pronto soccorso del Grassi a OstiaIn tutto investiti 2,1 milioni di euro. Raddoppiate le sale di emergenza, nuovi macchinari e aggiornamento dei vecchi. Emodinamica aperta H24. Più posti letto e assunzione di 20 operatori a tempo ... quotidianosanita.it Ticket al Pronto Soccorso, ecco quando si paga e quanto costaCos’è il ticket Pronto Soccorso, chi lo paga? Il Pronto Soccorso non è sempre gratuito. Scopri quando si paga il ticket, quanto costa nella tua Regione e chi ha diritto all’esenzione totale. msn.com