Pronto soccorso Tipo Simeup | Apprezziamo l’impegno della Regione pronti a un confronto costruttivo

Il presidente della società italiana di emergenza e urgenza ha espresso apprezzamento per l’impegno della Regione nel settore sanitario. Ha inoltre annunciato che a giugno si terrà un incontro per discutere delle problematiche legate alla carenza di personale nei pronto soccorso. La questione della mancanza di risorse umane negli ospedali è stata al centro di alcune dichiarazioni recenti.

Il presidente Simeup rilancia il tema della carenza di personale nei Ps e annuncia a giugno a Napoli una tavola rotonda nel congresso internazionale «Accogliamo con favore le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e apprezziamo il lavoro avviato e la disponibilità a intervenire su un nodo cruciale come quello dei pronto soccorso». Lo afferma Vincenzo Tipo, presidente della Simeup (Società italiana medicina d'emergenza e urgenza pediatrica) e primario del Pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli. «È positivo – prosegue Tipo – che si stia affrontando il tema delle assunzioni e degli incentivi, così come quello dell’organizzazione complessiva del sistema dell’emergenza.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pronto soccorso, Tipo (Simeup): «Apprezziamo l’impegno della Regione, pronti a un confronto costruttivo» Indennità di pronto soccorso, la Regione: «Massimo impegno a incisiva valorizzazione economica»La Regione «conferma il massimo impegno, anche economico, a riconoscere un’incisiva valorizzazione economica a favore del personale che opera nei... Simeup e la Simeu contro i medici nei pronto soccorso fino a 72 anni: "No ai pensionati"No ai medici pensionati nei Pronto soccorsi, i medici di emergenza-urgenza della Simeup (Società italiana medicina emergenza urgenza pediatrica) e...